حج عام 1451 هـ من خلال رؤية المملكة 2030

جدة – عبدالهادي المالكي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو بثته وزارة الحج يتضمن النظرة المستقبلية للحج والعمرة في عام 2030م بالتزامن مع الرؤية ، حيث تم تطويع التقنية في راحة الحاج والمعتمر من وقت وصوله أرض المطار حتى مغادرته .

ومن اهم ما عرضه الفيديو البطاقة الذكية الممغنطة والشفافة والتي تحمل صورة الحاج وبياناته ويستطيع من خلالها التنقل ما بين القطارات والمشاعر المقدسة وركوب قطار الحرمين المتطور بالإضافة الى السكن في الفندق والاسورة والتي تقوم بعد أشواط الطواف حول الكعبة حتى لا ينسى الحاج كذلك التنبيه في المسعى عند الوصول بين العلمين ، بجانب السماعة التي تتضمن ادعية في المسعى.

وتساعد البطاقة أيضاً الحاج في حالة فقدان احد أقربائه الذي فقدهم اثناء الحج من العثور عليهم عن طريق الجوال المرتبط بالبطاقة ، كما تتضمن السماعة ميزة تخاطب الحاج مع أي شي بلغته .

ويستطيع الحاج أن يحصل على تلك المميزات من خلال التطبيق ، وبعد القبول يستلم طرد يحتوي على بطاقة هوية رقمية وسوار الحاج وسماعة الاذن الذكية.