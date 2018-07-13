سفارة المملكة بالقاهرة تنفي مسؤوليتها عن رسالة صوتية متداولة عبر “واتساب”

نفت سفارة المملكة لدى القاهرة ، مسؤوليتها عن الرسالة المزعومة التي يتم تداولها عبر تطبيق “واتساب” منسوبة لأحد موظفيها، يحذر خلالها من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها تلقت العديد من الاستفسارات حول رسالة صوتية منتشرة على تطبيق “واتساب” منسوبة لأحد موظفيها؛ حيث تحذّر الرسالة المزعومة من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت السفارة أنه لم يثبت لها ذلك، وإنها تود أن توضح أن أي تحذيرات أو تنبيهات أو معلومات يقتضي نشرها؛ فإن ذلك يتم بشكل رسمي عبر بيانات السفارة الصحفية، وفي حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك إذا ثبت للسفارة دقة وموثوقية المعلومات بالتنسيق مع جهات الاختصاص في البلدين، مشيرة إلى عدم مسؤوليتها عن أي معلومات يتم نشرها وتناولها بشكل اجتهادي فردي خارج إطار قنوات السفارة الرسمية”.

وأضافت السفارة أنها لن تتوانى من جانبها عن نشر أي معلومات أو تنبيهات بشكل رسمي إذا ما اقتضى الأمر ذلك؛ حرصاً منها على أمن وسلامة المواطنين.