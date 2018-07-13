سقوط شبكة فك «شفرات الفضائيات»

جدة – البلاد

داهمت إدارة الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الإعلام، ثلاثة مجمعات سكنية لعمال شركات مختلفة بالمدينة الصناعية الثانية “مدن”، وتمكنت من ضبط عدة أشخاص يديرون مواقع تتولى فك شفرات قنوات فضائية وإعادة بيعها كباقات للجمهور.

وتم الوقوف على ثلاث غرف بمجمع سكني، الغرفة الأولى لشخص إندونيسي الجنسية، والثانية باكستاني الجنسية والثالثة هندي الجنسية، يزاولون نشاطاً مخالفاً لنظام حماية حقوق المؤلف، وهو فك شفرات قنوات فضائية وجعلها على شكل باقات وباشتراك شهري لغرف المجمع وبقيمة تتراوح ٣٠-٥٠ ريالاً.

ويكون التوزيع عبر تمرير تلك الكيبلات من أعلى البنايات حتى تصل إلى أبعد نقطة ومن ثم يقومون بدعم وتقوية البث من خلال أجهزة مخصصة، وقد تم ضبط عدد ٨٨ جهاز رسيفر وعدد ٣٧ موزعاً وعدد ٤ مقويات وعدد ٦ محولات.