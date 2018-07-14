اعتراض “باليستي حوثي” استهدف نجران

تمكنت قوات الدفاع المدني ، اليوم السبت ، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتجاه مدينة نجران.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن/ تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة الثانية عشرة وإثنتين وخمسين دقيقة (1252) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) بإتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان بإتجاه مدينة (نجران) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات ولله الحمد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.