دولية

“الأركان الكويتية” توضح حقيقة ما يجري على حدود العراق

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time29 / شوال / 1439 هـ      14 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم السبت أن الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية وأن الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار وان ما يقوم به الجيش الكويتي بالتعاون مع الاجهزة الامنية هو اجراء احترازي.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي إن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر قام رفقة عدد من القيادات العسكرية للاجهزة الأمنية في الدولة بزيارة تفقدية للمنطقة الشمالية للبلاد للوقوف على جاهزية القوات وعلى الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجيش الكويتي.

ibrahim

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