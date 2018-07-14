التمور الحمراء تحارب السرطان

بكين ــ وكالات

كشف دراسة جديدة اجريت في مؤسسة “روايال سوسايتي” للأبحاث أن التمور الحمراء تساعد على قتل الخلايا السرطانية من خلال استهداف الأورام، وجرى التوصل إلى النتيجة بعد إجراء تجارب بداخل المختبر.

وتستطيع الثمرة الآسيوية أن تتحكم في خلايا السرطان بكل من الرئتين والثدي والبروستات، من خلال دفعها الى قتل نفسها بشكل ذاتي، وفق ما أظهره بحث منشور في صحيفة “فود آند فانكشن”.

ويستخدم الطب الصيني التقليدي ثمرة العناب في العادة؛ لأجل التخلص من متاعب صحية مثل الأرق وفقدان الشهية والإسهال، ولا يتجاوز سعر العناب في بريطانيا مثلا نحو دولارين ونصف للكيس الواحد.