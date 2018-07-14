الجيش اليمني يسيطر على سلسلة ‏جبال ‏السابح

أعلن الجيش الوطني اليمني عن تقدمه في مديرية باقم شمال محافظة صعده عقب معارك عنيفة شنها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش في جبهة علب أحكمت سيطرتها على سلسلة جبال السابح الواقعة على مقربة من مركز مديرية باقم.
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش باتت على بعد خمسة كيلو مترات من مركز المديرية.
وأكد قائد اللواء 143، العميد ذياب القبلي، أن العمليات مستمرة ولن تتوقف الا بتحقيق كامل أهدافها.
وفي ذات الجبهة تجاوزت قوات الجيش الوطني منطقة أبواب الحديد من الغرب في اتجاه مركز مديرية باقم.
كما أشار قائد اللواء 63 قائد محور علْب العميد ياسر مجلي، إلى أن القوات التابعة للواء وبإسناد من قوات التحالف العربي سيطرت على مساحات واسعة وباتت على مشارف آل الزماح بعد أن حررت تبة الكوز والوديان والشعاب المحيطة بها.
وأضاف أن التقدم المحرز يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى لعملية التفاف واختراق تم تنفيذها من جهة جنوب غرب منطقة أبواب الحديد وأدت لخلخلة صفوف المليشيات ودحرها.
وقال العميد مجلي إن المعارك الدائرة منذ الخميس الماضي أسفرت عن مقتل أحد أبرز قيادات الانقلابيين مع مساعديه وجرح العشرات فيما لاذ الباقون بالفرار فيما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية، أن فريقًا هندسيًا تابعًا للواء الخامس أبطل الأشراك الخداعية وفكك حقول الألغام في الوديان والسوائل المؤدية إلى مركز مديرية باقم تمهيدًا لتقدم قوات الجيش وتسهيل مهامها القتالية.