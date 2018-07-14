الجيش اليمني يسيطر على سلسلة ‏جبال ‏السابح

أعلن الجيش الوطني اليمني عن تقدمه ‏في مديرية باقم شمال محافظة صعده ‏عقب ‏معارك عنيفة شنها ضد مليشيا الحوثي ‏الانقلابية، المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله ‏الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات ‏الجيش في جبهة علب أحكمت سيطرتها ‏على ‏سلسلة جبال السابح الواقعة على مقربة من ‏مركز ‏مديرية باقم.‏

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش باتت على ‏بعد ‏خمسة كيلو مترات من مركز المديرية.‏

وأكد قائد اللواء 143، ‏العميد ذياب القبلي، أن ‏العمليات مستمرة ولن ‏تتوقف الا بتحقيق كامل ‏أهدافها.‏

وفي ذات الجبهة تجاوزت قوات الجيش ‏الوطني ‏منطقة أبواب الحديد من الغرب في اتجاه ‏مركز ‏مديرية باقم.‏

كما أشار قائد اللواء 63 قائد محور علْب ‏العميد ‏ياسر مجلي، إلى أن القوات التابعة للواء ‏وبإسناد ‏من قوات التحالف العربي سيطرت على ‏مساحات ‏واسعة وباتت على مشارف آل الزماح ‏بعد أن ‏حررت تبة الكوز والوديان والشعاب ‏المحيطة بها.‏

وأضاف أن التقدم المحرز يأتي في إطار ‏تنفيذ ‏المرحلة الأولى لعملية التفاف واختراق تم ‏تنفيذها ‏من جهة جنوب غرب منطقة أبواب الحديد ‏وأدت ‏لخلخلة صفوف المليشيات ودحرها.

وقال العميد مجلي إن المعارك الدائرة منذ ‏الخميس ‏الماضي أسفرت عن مقتل أحد أبرز ‏قيادات ‏الانقلابيين مع مساعديه وجرح العشرات ‏فيما لاذ ‏الباقون بالفرار فيما استعادت قوات الجيش ‏كميات ‏من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.‏

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية، أن فريقًا هندسيًا ‏تابعًا للواء الخامس أبطل الأشراك الخداعية وفكك ‏حقول الألغام في ‏الوديان والسوائل المؤدية إلى ‏مركز مديرية باقم ‏تمهيدًا لتقدم قوات الجيش ‏وتسهيل مهامها القتالية.‏