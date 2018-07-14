الغبار يستنفر بلديات جازان

جازان ــ البلاد

غداة يوم عاصف اجتاحت الأتربة المنطقة ، استنفرت أمانة منطقة جازان ممثلة في 26 بلدية جهودها في تكثيف العمل الميداني بالمعدات والآليات والعمالة لإزالة الأتربة، وزحف الرمال على الطرق الرئيسة.

ووجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بلديات المنطقة بالاستنفار الكامل، ومضاعفة الجهود للطاقات البشرية والآلية لمواجهة موسم الغبار، وتقديم الخدمات للسكان، والرفع بتقارير يومية بدون تأخير

واشتملت أعمال البلديات على النظافة، والكنس المستمر للمرافق الحيوية والعامة بالمدن والقرى، ومواجهة أضرار ومخلفات العاصفة الرملية، وإزالة تجمعات الرمال من على الطرق، ومسح ونظافة الطرق الرئيسة.