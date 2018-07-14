جامعة اميركية ترفع علم المملكة أسبوعا

جدة ــ وكالات

تكريما للمبتعثين السعوديين، ذيب آل راكة اليامي، وجاسر آل راكة اليامي، اللذين استشهدا بعد عمل بطولي، أنقذا خلاله طفلين من الغرق، قامت جامعة هارتفورد بولاية كونيتيكت الأميركية برفع العلم ‫السعودي في ساحتها.

وكانت الجامعة قد قررت رفع العلم السعودي لمدة أسبوع؛ تكريماً لطالبيها اليامي وابن عمه جاسر اليامي؛ لما قاما به من عمل إنساني نبيل.

وكان جثمانا الشابين قد وصلا لمطار نجران الأحد الماضي، وعبر والدا الشهيدين عن شكرهما لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم، ولأمير المنطقة، ونائبه على التعزية والمواساة، وعلى التسهيلات التي قدمتها سفارة المملكة في واشنطن، بتوجيهات من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومعربين عن اعتزازهما باستشهاد ابنيهما في سبيل الإنسانية، في عمل بطولي نبيل.