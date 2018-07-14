مقتل 17 شخصاً إثر أعمال عنف عرقي شرق نيجيريا

أعلنت الشرطة ومسؤولون محليون عن مقتل 17 شخصًا على الأقل إثر اشتباكات دارت على مدى 4 أيام بين رعاة مواش من البدو الرحّل، ومزارعين من الحضر، من اتنية ياندانج في شمال شرق نيجيريا.

واوضحت الشرطة اليوم – أن الاشتباكات اندلعت في فى ولاية تارابا واستمرت أربعة ايام وأوقعت 17 قتيلا.

وقال ديفيد ميسال المتحدث باسم الشرطة في ولاية تارابا إنه “في الإجمال قتل 17 شخصًا خلال أربعة أيام من العنف

وأحرقت قرى عدة”، وأضاف أنه تم إرسال وحدات من الشرطة إلى المكان وفي 8 يوليو أصبح الوضع بالكامل تحت السيطرة

ولكن بحسب مسؤولين من كلا الطرفين، البدو والحضر، فإن الاشتباكات أوقعت

أكثر من 70 قتيلا وتسببت أيضا بتهجير الآلاف من ديارهم.