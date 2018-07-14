مقتل 26 جندياً أفغانياً في هجمات لطالبان

ذكر مسؤولون اليوم، أن 26 جنديًا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية قتلوا في هجمات شنتها طالبان على نقاط تفتيش في إقليمين.

وقال فريد باختوار، رئيس المجلس بالإقليم الغربي، إن 20 جنديًا على الأقل قتلوا، عندما هاجمت طالبان موقعهم في منطقة “بالا بولوك” في إقليم فرح، مساء أمس.

واجتاح مسلحو طالبان أجزاء واسعة من إقليم فرح في أيار/مايو الماضي، مما أسفر عن مقتل 30 جنديًا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية، قبل أن يتم صدهم من خلال عملية جوية أفغانية، دعمها حلف شمال الاطلسي (ناتو).

وفي الوقت نفسه، في إقليم غزني المحاصر جنوب شرق البلاد، قتل ستة على الأقل من رجال الشرطة المحلية، عندما هاجم مسلحو طالبان نقطتي تفتيش في منطقة “جاجاتو”، طبقًا لمسؤولين

وذكر عضو المجلس الإقليمي، غلام ساخي عمار، أن طالبان تسيطر على وسط المنطقة منذ أسابيع وتحاول أن تتوسع في المناطق المجاورة.