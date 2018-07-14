ميداليتان للمملكة بأولمبياد الرياضيات الدولي

جدة ــ واس

حصدت المملكة ميداليتين، وشهادة تقدير في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO) الذي أقيم في رومانيا، بمشاركة 6 من فريق موهوبي الوطن، ونال الطالب عمر حبيب الله ميدالية فضية، بينما حصدت الطالبة ريناد أبو الجمال ميدالية برونزية، فيما حصد الطالب عبدالحميد الدوبي شهادة تقدير.

بدوره، رفع الأمين العام لـ”موهبة” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله، على ما يقدمانه من رعاية للموهوبين في المملكة على وجه عام

وعلى ما تقدمه القيادة والدولة لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبة والإبداع “موهبة” من دعم ورعاية على وجه الخصوص، ما كان له أبلغ الأثر في تعميق شغف الأبناء الموهوبين بالعلوم والبحث والإبداع، وتهيئتهم للتفوق في المنافسات الإقليمية والدولية، وتمثيل المملكة تمثيلاً يليق بمكانتها الدولية.