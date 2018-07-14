هيئة تطوير الرياض تكشف عن حصيلة المشروعات المتعثرة

الرياض ــ البلاد

أظهر التقرير السنوي لبرنامج متابعة مشروعات منطقة الرياض، تعثر 194 مشروعا، بتكلفة بلغت 25.4 مليار ريال خلال العام 2017.

وأرجع التقرير أسباب تأخر وتعثر المشروعات إلى عدة أسباب رئيسة منها (ضعف الإمكانيات الفنية والمادية للمقاول بنسبة 82.3%، ومعوقات إدارية وتنظيمية بـنسبة 12.2%، ومعوقات في المشروع بـنسبة 3.2%، وتعديل نطاق العمل بنسبة 1.2%، وعدم توافر الأراضي 0.1%).

وأضاف الإصدار الرابع عشر من التقرير أن عدد المشروعات المتأخرة خلال العام نفسه وصل لـ 468 مشروعا بتكلفة 8.5 مليار ريال، ووصل عدد المشروعات الجاري تنفيذها إلى 1232 مشروعًا تكلفتها 216.4 مليار ريال، والمشروعات المنجزة 881 مشروعًا بتكلفة 35 مليار ريال.

واحتلت مشروعات المؤسسة العامة للتقاعد صدارة المشاريع المتأخرة والمتعثرة بـ9 مشروعات بتكلفة بلغت 20.7 مليار ريال، تلتها جامعة الملك سعود بـ4 مشروعات تكلفت 2.3 مليار ريال، ثم أمانة الرياض بـ 366 مشروعًا بتكلفة 2.6 مليار ريال.

وتصدر قطاع التنمية الاقتصادية أكثر القطاعات المتعثرة بعشرة مشروعات تكلفتها 18.7 مليار ريال، ثم قطاع النقل والطرق بـ51 مشروعا تكلفتها 2.5 مليار ريال، فقطاع الخدمات الصحية بــ17 مشروعًا بتكلفة 2.5 مليار ريال.