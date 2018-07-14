الأخيرة

ورشة لصناعة الأفلام في جدة

كتبه adminaccess_time29 / شوال / 1439 هـ      14 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ البلاد

نظمت الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بجدة، ورشة صناعة الأفلام، ضمن مبادرة تأهيل الكوادر الوطنية، بمقر الجمعية، واستعرضت الورشة مراحل صناعة الفيلم وأدواته، وكيفية إنتاج الأفلام وصناعتها من بدء الفكرة والسيناريو، مرورا بأمور بإعداد الميزانية والإخراج والتصوير واختيار مواقع التصوير والمونتاج.

واستهدفت الورشة رعاية الموهوبين والمبدعين في مجال صناعة السينما وتوطينها، حيث تعول الدولة على نخبة من السينمائيين الشباب وتعمل على دعمهم، تحقيقا لرؤية 2030، كما تناقش أهم الأفلام العربية في القرن العشرين.

admin

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *