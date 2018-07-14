ورشة لصناعة الأفلام في جدة

جدة ــ البلاد

نظمت الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بجدة، ورشة صناعة الأفلام، ضمن مبادرة تأهيل الكوادر الوطنية، بمقر الجمعية، واستعرضت الورشة مراحل صناعة الفيلم وأدواته، وكيفية إنتاج الأفلام وصناعتها من بدء الفكرة والسيناريو، مرورا بأمور بإعداد الميزانية والإخراج والتصوير واختيار مواقع التصوير والمونتاج.

واستهدفت الورشة رعاية الموهوبين والمبدعين في مجال صناعة السينما وتوطينها، حيث تعول الدولة على نخبة من السينمائيين الشباب وتعمل على دعمهم، تحقيقا لرؤية 2030، كما تناقش أهم الأفلام العربية في القرن العشرين.