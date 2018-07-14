يوتيوب يلاحق الفيديوهات المسروقة

جدة ــ وكالات

يستعد موقع يوتيوب لإطلاق أداة جديدة لمطابقة حقوق الطبع والنشر، التي يمكنها الإبلاغ عن مقاطع الفيديو المسروقة والتي تنتهك حقوق المحتوى.

وذكرت مجلة “Variety” الأمريكية، أن الأداة الجديدة خضعت للاختبار التجريبي لمدة عام تقريبا، ومن المتوقع طرحها خلال الأسبوع المقبل للقنوات التي تضم أكثر من 100 ألف مشترك.

وسيرى مطورو المحتوى تبويبا لحقوق الطبع والنشر في شريط التنقل الأيمن في YouTube Studio، وسيتم جمع مقاطع الفيديو المطابقة، التي تعرفت عليها أداة يوتيوب الجديدة، بعد ذلك، يمكن لمنشئي المحتوى إرسال رسالة إلى القناة المسيئة، او طلب إزالة، او مجرد أرشفة الفيديو المطابق لعدم اتخاذ أي إجراء.

وأوضح يوتيوب لمنتجي المحتوى أن مجرد العثور على فيديو مشابه لمحتواهم، لا يعنى أنه ينتهك حقوق الطبع والنشر تلقائيا؛ إذ يمكن إدراجه تحت اسم الاستخدام العادل أو التعامل العادل او استثناء مماثل لحقوق الطبع والنشر، وبالتالي يسمح بنشره من قبل شخص آخر غيرك.