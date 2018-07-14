يوم من التاريخ 14 يوليو

1789 – سقوط سجن الباستيل في فرنسا، الذي يعد من أهم أحداث الثورة الفرنسية .

1963 – القوات الإسرائيلية تشن هجوما على الحدود الأردنية بعد سلسلة من العمليات العسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية انطلاقًا من الأراضي الأردنية.

1978 – محكمة سوفيتية تصدر حكما بإدانه المنشق ناتان شارنسكي بتهمة الخيانة والتجسس لصالح الولايات المتحدة.

2002 – نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال أثناء إستعراض 14 يوليو العسكري.

2007 – محادثات بين الفرقاء اللبنانيين بمستوى الصف الثاني بمشاركة من ممثلين المجتمع المدني تعقد في «سان كلو» بفرنسا وذلك لحل الخلافات بين السياسيين اللبنانيين برعاية فرنسية رسمية ممثلة بوزير الخارجية برنار كوشنار، واستمرت المحادثات ليومين ولم تؤدي إلى نتيجة ملموسة.

2011 – بدء احتجاجات الإسكان في إسرائيل والتي تطورت لتصبح أكبر حركة احتجاجات شعبية في تاريخها.

2016 – وقوع حادث دهس متعمد بشاحنة بمدينة نيس الفرنسية يسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة 202 آخرين.

2017 – الشُرطة الإسرائيليَّة تُغلق المسجد الأقصى أمام المُصلين يوم الجُمُعة، لِتكون هذه أوَّل مرَّة مُنذُ سنة 1969 عقب مُحاولة مايكل دينس روهن إحراق المسجد، وذلك بعد عملية إطلاق نار وقعت صباحًا في بيت المقدس أدَّت إلى إصابة ثلاثة من أفراد الشُرطة الإسرائيلية.

من مواليد مثل هذا اليوم :

1454 – أنجلو بوليزيانو، شاعر وكاتب مسرحي إيطالي.

1602 – جول مازاران، كاردينال ورجل دولة فرنسي.

1862 – غوستاف كليمت، رسام نمساوي.

1868 – جيرترود بيل، باحثة ومستكشفة بريطانية.

1874 – الخديوي عباس حلمي الثاني، خديوي مصر.

1910 – ويليام هانا، منتج ورسام رسوم متحركة أمريكي.

1913 – جيرالد فورد، رئيس الولايات المتحدة الثامن والثلاثون.

1918 – إنغمار برغمان، مخرج سويدي.

1921 – جوفري ولكنسون، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1973.

1935 – ميلان دولينسكي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

أي إيتشي نيجيشي، عالم كيمياء عضوية ياباني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2010.

1937 – يوشيرو موري، رئيس وزراء اليابان.

1942 – خابيير سولانا، سياسي إسباني.