اقتصاد

إطلاق منصة موحدة للفرص الاستثمارية بالبلديات

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time1 / ذو القعدة / 1439 هـ      15 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن قرب إطلاق منصة موحدة للفرص الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي تُمكن من استعراض الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الامانات والبلديات والاطلاع على جميع بنود كراسات الشروط والمواصفات مع امكانية السداد وشراء الكراسات الكترونيا, مما سيسهم في توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية لدى البلديات وتعزيز النزاهة والشفافية.

وستُمكن المنصة الراغبين في الاستثمار في الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل البلديات

بمختلف انواعها الاطلاع على معلومات الفرص وإحداثيات المواقع، مع امكانية فرز الفرص

حسب البلدية ( الموقع الجغرافي) او نوع النشاط المطلوب والاطلاع على جميع بنود كراسات الشروط والمواصفات ومن ثم شراءها الكترونياً بعد سداد قيمة الشراء عن طريق نظام سداد

ويأتي ذلك تماشياً مع توجه القطاع البلدي للاستفادة من التقنية في رفع كفاءة ادارة البلديات لأصولها

كما تعمل الوزارة على ان تتكامل المنصة مع نظام الاستثمار المركزي

ليتم أتمتة جميع مراحل الاستثمار مع البلديات من بداية طرح الفرص حتى ادارة العقود.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *