إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذو القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات

وتشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء بعد دمجهما في حساب واحد، متضمنا بدل غلاء المعيشة إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1922499639 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.323.890.427 ريالا

فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 184.239.552 ريالا

بينما تم صرف 97.180.500 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إل 317.189.500 ريال بدل غلاء معيشة،

حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.