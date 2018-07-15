الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة بالقرب من صعدة

استعاد الجيش اليمني مسنودًا بالتحالف ‏العربي، مواقع جديدة كانت ‏تتمركز فيها ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية بالقرب من مركز مديرية باقم شمالي محافظة ‏صعدة.

وقال رئيس عمليات اللواء 63 مشاة العقيد أديب ‏الحاج، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات ‏المسلحة ‏اليمنية، إن قوات الجيش استكملت تحرير وتأمين ‏التباب البيض ‏وجبال الكوز ومواقع أخرى تقع على ‏الغرب من منطقة أبواب الحديد، بالقرب من مركز ‏مديرية باقم.‏

وأشار العقيد الحاج إلى أن الهجوم المباغت الذي نفذته ‏قوات الجيش أمس الجمعة بإسناد من قوات التحالف ‏العربي، ‏ألحق بالميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة.‏