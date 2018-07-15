الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة بالقرب من صعدة

استعاد الجيش اليمني مسنودًا بالتحالف العربي، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.
وقال رئيس عمليات اللواء 63 مشاة العقيد أديب الحاج، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش استكملت تحرير وتأمين التباب البيض وجبال الكوز ومواقع أخرى تقع على الغرب من منطقة أبواب الحديد، بالقرب من مركز مديرية باقم.
وأشار العقيد الحاج إلى أن الهجوم المباغت الذي نفذته قوات الجيش أمس الجمعة بإسناد من قوات التحالف العربي، ألحق بالميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة.