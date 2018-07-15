الرئيس اليمني: قوى التطرّف والارهاب تمثل ‏الوجه الآخر لأذرع ايران في المنطقة

قال الرئيس اليمني ، عبدربه منصور هادي إن قوى ‏التطرّف والارهاب تمثل الوجه الآخر لأذرع إيران في ‏المنطقة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.‏

ودعا هادي في اجتماع عقد في عدن بقيادة المنطقة العسكرية ‏الأولى والسلطات التنفيذية والقيادات الاجتماعية ‏بمديريات الوادي والصحراء في حضرموت إلى الاستمرار في مكافحة أي ظواهر دخيلة على ‏المجتمع اليمني ومحاربة قوى التطرّف والارهاب.‏

وأشار الرئيس هادي إلى ‏أن الاستقرار المنشود كفيل بعودة عجلة التنمية لتلامس ‏احتياجات السكان في تذليل سبل معيشته وتوفير ‏متطلباته.

وتطرق الرئيس اليمني، إلى التطورات والأحداث على ‏الساحة اليمنية والجهود المبذولة لتطبيع الحياة وإرساء ‏الأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار في مختلف ‏المحافظات المحررة بدعم ومساندة من دول التحالف ‏العربي.‏

ووجه الرئيس هادي باعتماد مليار ريال يمني لاستكمال تنفيذ ‏المشاريع والاحتياجات العاجلة لمديريات الوادي ‏والصحراء.‏