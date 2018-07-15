الرئيس اليمني: قوى التطرّف والارهاب تمثل ‏الوجه الآخر لأذرع ايران في المنطقة

قال الرئيس اليمني ، عبدربه منصور هادي إن قوى التطرّف والارهاب تمثل الوجه الآخر لأذرع إيران في المنطقة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.
ودعا هادي في اجتماع عقد في عدن بقيادة المنطقة العسكرية الأولى والسلطات التنفيذية والقيادات الاجتماعية بمديريات الوادي والصحراء في حضرموت إلى الاستمرار في مكافحة أي ظواهر دخيلة على المجتمع اليمني ومحاربة قوى التطرّف والارهاب.
وأشار الرئيس هادي إلى أن الاستقرار المنشود كفيل بعودة عجلة التنمية لتلامس احتياجات السكان في تذليل سبل معيشته وتوفير متطلباته.
وتطرق الرئيس اليمني، إلى التطورات والأحداث على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لتطبيع الحياة وإرساء الأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار في مختلف المحافظات المحررة بدعم ومساندة من دول التحالف العربي.
ووجه الرئيس هادي باعتماد مليار ريال يمني لاستكمال تنفيذ المشاريع والاحتياجات العاجلة لمديريات الوادي والصحراء.