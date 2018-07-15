الصادق يرفع شعار (الانتظام) .. والتسيب (ممنوع)

جدة – محمد صالح

أكدت مصادر مطلعة لـ(البلاد)، عن عقد اجتماع جمع مدير فريق الاتحاد حسين الصادق مع لاعبي (العميد) للحديث معهم حول المرحلة القادمة، خاصة خلال فترة إقامة المعسكر الخارجي الذي انطلق أمس في النمسا، وتحديداً بمدينة (تيرول)، حيث طالبهم الصادق بالانتظام والالتزام بكافة مواعيد التمارين المجدولة، من خلال البرنامج الذي تم وضعه قبل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز.

وأكد المصدر ذاته، أن الصادق أكد أنه لن يكون هناك أي (تهاون) مع اللاعبين غير المنتظمين؛ حيث سيتم تطبيق عقوبات اللائحة الداخلية، وتمنى الصادق لكافة اللاعبين التوفيق خلال المعسكر الخارجي الذي يأتي استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي القادم.

من جانب آخر، أشار مصدر مقرب من البيت الاتحادي عن اقتراب مجلس الإدارة برئاسة نواف المقيرن من استخراج (الرخصة الآسيوية)، لكي يتم المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم القادم، حيث تقوم الإدارة الحالية بسرد كافة القضايا المحلية تحديداً؛ لكي تضمن استخراج الرخصة الذي لم يستخرجها الاتحاد منذ عام 2016 والتي كانت في عهد إبراهيم البلوي.

وأكد المصدر أن نواف المقيرن مع فراس التركي يسابقان الزمن؛ لكي يغلقا ملف الديون لاستخراج الرخصة الآسيوية، حيث تمثل البطولة القارية شيئا مهما، لكافة الاتحاديين؛ كون (العميد) آخر الأندية السعودية تحقيقاً للقب القاري لمرتين متتالتين عامي (2005-2004).