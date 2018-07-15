العمري مع الوحدة 3 مواسم.. وكاريلي يرفض الزين

جدة – محمد صالح

اطلعت مصادر خاصة لـ(البلاد)، عن مدة عقد لاعب الأهلي، صالح العمري الذي انتقل بشكل رسمي للوحدة مدته 3 سنوات كاملة، مع أفضلية التجديد لـ(الفرسان) في حال وجود اتفاق بين اللاعب، والنادي بعد نهاية عام 2021.

وبث الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر أعلن عن التوقيع مع صالح العمري لاعب الأهلي السابق، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وأوضح نفس المصدر أن إدارة النادي برئاسة حاتم خيمي وبالتشاور مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، صرفت النظر عن فكرة التعاقد مع اللاعب أحمد الزين، لعدم حاجة (الفرسان) له في الموسم القادم.

أما آخر تطورات العلاقة بين إدارة الوحدة والمدافع الدولي أسامة هوساوي فقد أشارت أنباء إلى أن اللاعب مازال يتمتع بإجازته السنوية، وسيلتحق بمعسكر الفريق الخارجي بمجرد انتهائها.