اهتمام إسباني بانضمام دجانيني .. و(الأسود) يؤدون آخر مران

جدة – البلاد

حظي انتقال اللاعب دجانيني تافاريس إلى صفوف الأهلي، باهتمام كبير من قبل الصحف العالمية. فقد عنونت صحيفة Marca الإسبانية نص خبر انضمام دجانيني للأهلي بـ(تافاريس يغادر سانتوس لاجونا ويذهب السعودية)، حيث أشارت إلى أن النادي المكسيكي خسر جهود لاعب متميز في الموسم الجديد؛ بعدما أعلن عبر صفحة تويتر انضمام اللاعب إلى الأهلي .

وأوضح النادي المكسيكي أن التفريط في خدمات دجانيني جاء بناءً على رغبة منه في الرحيل عن صفوف الفريق لخوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط. وفي سياق متصل، أفادت شبكة ESPN واسعة الشهرة بأن هداف الدوري المكسيكي سيرحل عن فريقه هذا الصيف بعد أن دفع نادي الأهلي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ولم يكشف مسئولو نادي سانتوس لاجونا عن القيمة المالية المدفوعة في صفقة دجانيني صاحب الـ26 عاماً من أجل انضمامه لاحد أكبر أندية الدوري السعودي. وشارك دجانيني مع سانتوس في 148 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 48 هدفاً، الإ إنه سجل 14 في الدوري المكسيكي ليتوج بلقب الهداف في الموسم الماضي.

ميدانيا اختتم فريق الأهلي، المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، عقب أن خاض لاعبو (الأسود) آخر تمرين في مدينة جدة، قبل المغادرة إلى النمسا، فيما شهد المران متابعة من قبل نائب رئيس النادي عبدالله بترجي، والمدير التنفيذي لكرة القدم موسى المحياني.

وزكر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني غويدي على الإعداد البدني من خلال تدريبات لياقية مكثفة، تم فرضها على اللاعبين، كما قرر بابلو غويدي منح لاعبي الفريق راحة عن الحصة التدريبية مساء اليوم، على أن تغادر البعثة فجر الإثنين إلى النمسا لخوض معسكر إعدادي هناك مدته 21 يوماً.