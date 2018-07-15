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تدشين الرابط الإلكتروني للحجاج القطريين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time1 / ذو القعدة / 1439 هـ      15 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أنهت وزارة الحج والعمرة كل الترتيبات اللازمة لخدمة الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1439، حيث دشنت الرابط الالكتروني (https://qh.haj.gov.sa)، لتمكينهم من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

وذكرت في بيان إلحاقي اليوم لما أوردته في 16 شوال الماضي، حول أنها ستحدد رابطا مباشرا للحجاج القطريين، بعد عدم تجاوب وتعاون وزارة الأوقاف القطرية مع الجهات المعنية في المملكة لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، أن حكومة المملكة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترحب بقدوم جميع المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أقطار العالم، كما أنها لن تألو جهدا في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تمكنهم من أداء مناسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة.

ibrahim

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