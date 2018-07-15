نيجيري ( يحمي عرين) جدة

جدة – محمد صالح

نجح مجلس إدارة نادي جدة برئاسة أحمد البعداني، في التعاقد مع حارس المرمى النيجيري أوكميوت مارشال أوده، لكي يمثل صفوف الفريق خلال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان “الدرجة الأولى” بالموسم القادم.

وسوف يتم التوقيع معه بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، عقب تجاوز “حامي العرين” الفحص الطبي.

ميدانياً ، عاود لاعبو جدة تمارينهم عقب الإجازة التي منحت لهم أمس الأول الجمعة، على فترتين صباحية ومسائية، شارك بها المحترفون الثلاثة المنضمين حديثاً وهم: المهاجمان العاجي والمالي أزوي وأبو بكر داكنوكو، والمدافع العاجي بريفان قريسان.