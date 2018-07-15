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وزراء ووجهاء يواسون آل السلوم وآل الصنيع

كتبه adminaccess_time1 / ذو القعدة / 1439 هـ      15 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – سمير القباطي

استقبل آل السلوم وآل الصنيع جموع المعزين من الوزراء والوجهاء والأعيان ، في فقيدتهم السيدة حصة بنت ابراهيم الصنيع ، زوجة معالي الدكتور ناصر السلوم وزير المواصلات سابقا ، والتي وافتهاالمنية أمس السبت ، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام ، ودفنها في مقابر الشهداء بمكة المكرمة .

والفقيد والدة محمد السلوم – رحمه الله – وأريج السلوم ، واليوم الأحد ثاني ايّام العزاء في حي الروضة جنوب كلية البنات بجدة .

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون”

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