وزراء ووجهاء يواسون آل السلوم وآل الصنيع

جدة – سمير القباطي
استقبل آل السلوم وآل الصنيع جموع المعزين من الوزراء والوجهاء والأعيان ، في فقيدتهم السيدة حصة بنت ابراهيم الصنيع ، زوجة معالي الدكتور ناصر السلوم وزير المواصلات سابقا ، والتي وافتهاالمنية أمس السبت ، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام ، ودفنها في مقابر الشهداء بمكة المكرمة .
والفقيد والدة محمد السلوم – رحمه الله – وأريج السلوم ، واليوم الأحد ثاني ايّام العزاء في حي الروضة جنوب كلية البنات بجدة .
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون”