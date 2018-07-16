آرسي: سنقدم موسماً متميزاً مع أحد

المدينة المنورة – محمد قاسم

قدمت إدارة نادي أحد الباراجوياني فرانسيسكو آرسي مدرب الفريق الأول لكرة القدم، في مؤتمر صحفي ، عقب توقيع العقد بشكل رسمي، واستلام زمام الأمور الفنية في الموسم القادم.

على هذا الجانب، قال آرسي: ستكون تجربة جديدة، حيث كان لي شرف الالتقاء مع رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، وأضاف: سنبدأ من اليوم استعدادانا للموسم الجديد، وسنعمل على ما يرضي الجمهور الأحدي؛ سواء من الجهاز الفني أو كافة اللاعبين المتواجدين.

وعقب نهاية المؤتمر وقعت إدارة النادي عقوداً احترافية مع ثلاثة لاعبين محترفين أجانب وهم: كارلوس أوهين، مير كان ايديان، لويز داليسون دي سوزا الفيس.