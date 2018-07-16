دولية

ألمانيا تدعو أوروبا إلى التكاتف عقب تصريحات ترامب

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / ذو القعدة / 1439 هـ      16 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
دعت وزارة الخارجية الألمانية، الاتحاد الأوروبي إلى التكاتف في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العلاقات الأوروبية الأمريكية.

وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميشائيل روت اليوم الاثنين، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل إنه (ترامب) يصفنا كخصم. نحن لا نرى الأمر كذلك على الإطلاق هناك شراكة عميقة ووثيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ودعا روت إلى تحقيق المعايير الضرورية للتكاتف داخل الاتحاد الأوروبي حتى يؤخذ الاتحاد على محمل الجد.

وكان ترامب وصف في مقابلة إعلامية، الاتحاد الأوروبي بأنه خصم، مبررًا ذلك بما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الأوروبيين.

ibrahim

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