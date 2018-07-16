إطلاق أول صيدلية ذكية بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة عن بدء العمل في أول صيدلية ذكية في المملكة، تعمل بواسطة جهاز الروبوت، بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك.

وقالت الصحة أن هذه الصيدلية ستسهم في خفض أوقات إنتظار المراجعين عند صرف الأدوية، وتوفير أعلى معايير السلامة وتقلل الأخطاء الدوائية، بالإضافة إلى السيطرة على المخزون الدوائي في الصيدلية، وتوفر الوقت اللازم للصيادلة لتوضيح الأمور الصيدلانية للمرضى.

وأبانت الوزارة أن الصيدلية تتميز بالقدرة على صرف 1500 عبوة دواء بالساعة، وكذلك صرف 240 وصفة طبية بالساعة بواسطة الروبوت، إضافة إلى تخزين أكثر من 20 ألف عبوة دواء من مختلف الأحجام، ولديها 6 منافذ لصرف الأدوية، أحدها مخصص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت الصحة إلى توافر خاصية رفض الأدوية منتهية الصلاحية في برنامج الروبوت، إلى جانب قيامه بإصدار تقارير كل الأدوية القريبة من الإنتهاء، ولدية القدرة على قراءة الأدوية، والتأكد من توفرها، مبينةً أن لديه القدرة الذاتية على ترتيب الأدوية الأمثل صرفاً، لتكون أقرب للصرف دون تدخل بشري، كما أنه يقوم بالعمل تلقائياً حتى خارج وقت العمل.