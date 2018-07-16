التحالف يسقط طائرة مسيرة للحوثيين في ميدي

أسقط تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية ميدي ، وذلك حسبما أعلنت العربية .

وحققت قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف خلال الأيام الماضية، تقدماً جديداً في جبهة علب شمالي محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الشرعية حررت سلسلة جبال السابح الواقعة على مقربة من مركز مديرية باقم التي بات يفصلها عنها أقل من 5 كيلومترات.

وكانت قوات الجيش الوطني في الجبهة ذاتها حققت تقدماً ميدانياً كبيراً متجاوزة منطقة أبواب الحديد من الاتجاه الغربي لمركز مديرية باقم.

وسيطرت قوات الجيش اليمني على عدد من المواقع في إطار عملية التفاف أدت إلى خلخلة صفوف الميلشيات وكبدتها خسائر كبيرة.