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التحالف يسقط طائرة مسيرة للحوثيين في ميدي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / ذو القعدة / 1439 هـ      16 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أسقط تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية ميدي ، وذلك حسبما أعلنت العربية .

وحققت قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف خلال الأيام الماضية، تقدماً جديداً في جبهة علب شمالي محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الشرعية حررت سلسلة جبال السابح الواقعة على مقربة من مركز مديرية باقم التي بات يفصلها عنها أقل من 5 كيلومترات.

وكانت قوات الجيش الوطني في الجبهة ذاتها حققت تقدماً ميدانياً كبيراً متجاوزة منطقة أبواب الحديد من الاتجاه الغربي لمركز مديرية باقم.

وسيطرت قوات الجيش اليمني على عدد من المواقع في إطار عملية التفاف أدت إلى خلخلة صفوف الميلشيات وكبدتها خسائر كبيرة.

ibrahim

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