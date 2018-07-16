“التخصصات الصحية” تتيح الاختبارات التجريبية للممارسين الصحيين

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن إتاحة خدمة الاختبارات التجريبية عبر الموقع الإلكتروني للمتقدمين للاختبارات السعودية للممارسة المهنية للطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والصيدلة، بحيث تمكّنهم من الجلوس لاختبار تجريبي يحاكي الاختبارات الفعلية التي تعقدها الهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد سعد القثامي أن مثل هذه الاختبارات تساعد المتقدمين على التهيئة ومعرفة نقاط القوة ومواطن التحسين من خلال محاكاتهم للاختبارات الفعلية، والحصول على تقرير أداء مفصّل بعد الانتهاء مباشرة.

وأضاف أن الهيئة تسعى بشكل مستمر للتطوير في أدوات التقييم والاختبارات؛ وذلك لتحقيق أهدافها في رفع كفاءة الممارس الصحي، وتعزيز مأمونية القطاع الصحي، وهو ما يلبي الحاجة لمعرفة مهارات الممارس، ومدى قدرته على العمل في المنشآت الصحية.