التشهير بمواطنين خالفا نظام مكافحة الغش التجاري

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن يملك منشأة تجارية وبشريكه ووكيل اعماله اللذان يعملان في نشاط المطاحن، لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، وذلك إثر قيامهما بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم في عبوات صغيرة وبطرق بدائية وغير آمنة صحياً، واستخدام علامات تجارية غير مرخص لهما باستخدامها واعادة بيعه من جديد.

ونشرت الوزارة حكماً قضائياً صادر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية عليهما قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإتلاف المنتج المغشوش، ومصادرة الأدوات التي استخدمت في الغش أو الخداع، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي الأنظمة واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليها من غش وخداع وضرر للمستهلك.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.