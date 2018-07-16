“الغذاء والدواء” تضع خطة رقابية وتوعوية لموسم الحج

وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطة رقابية وتوعوية لموسم حج 1439هـ، تنفذها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يضمن سلامة غذاء الحجاج، والتأكد من مأمونية أدويتهم، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية التي يستخدمونها.
وتشمل الخطة تكثيف الدور الرقابي في المنافذ البرية والجوية والبحرية للتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية
وتفتيش المركبات الناقلة للمواد الغذائية في النقاط الرئيسيّة لمداخل منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع أمن الطرق
وتفتيش المنشآت الغذائية في نطاق أمانتي العاصمة المقدسة ومنطقة المدينة المنورة وإجراء دراسات ميدانية عليها
والتفتيش الصحي على المسالخ الواقعة بمشعر منى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية
إضافة إلى مشاركة اللجنة الدائمة للتفتيش على الأجهزة والمواد المشعة الطبية المستخدمة
في التشخيص والعلاج الطبي، والمشاركة في لجنة التفتيش على البعثات الطبية بالمشاعر المقدسة.