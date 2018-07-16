الفيفا يكشف الفائزين بجوائز مونديال روسيا

توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة ” الكرة الذهبية ” كأفضل لاعب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018 .

وتوج أيضا البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة ” القفاز الذهبي ” كأفضل حارس مرمى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018 ، كما حقق اللاعب الفرنسي كيليان مبابي أفضل لاعب صاعد في المونديال الروسي ، وسجل مبابي البالغ من العمر 19 عاما ، أربعة أهداف طوال منافسات البطولة محتلا المركز الثاني في قائمة الهدافين مناصفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي أنطوان جريزمان والروسي دينيس تشيريشيف ، كما أصبح مبابي ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً في المباراة النهائية بكأس العالم بعد البرازيلي بيليه ، الذي كان عمره 17 عاما .

وتوج الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بجائزة ” الحذاء الذهبي ” التي يتم منحها لأفضل هداف في بطولة كأس العالم لكرة القدم لإحرازه ستة أهداف في النسخة الحالية للبطولة ، متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه الفرنسيان كيليان مبابي وانطوان جريزمان ، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي روميلو لوكاكو والروسي دينيس تشيريشيف، الذين تقاسموا المركز الثاني .

ولا يزال الفرنسي جوست فونتين يحمل الرقم القياسي كأفضل هداف في نسخة واحدة بالبطولة ، بعدما سجل 13 هدفا في مونديال 1958 الذي أقيم بالسويد .

وحصل المنتخب الإسباني على كأس اللعب النظيف في المونديال الروسي ، حيث ودع المنتخب الإسباني منافسات البطولة من دور الـ 16 بعد خسارته أمام المنتخب الروسي 3 – 4 بركلات الترجيح حيث حصل المنتخب على إنذارين فقط ، وكان المنتخب الكولومبي هو الفائز بجائزة اللعب النظيف في مونديال 2014 الذي أقيم بالبرازيل .

وأصبح المدرب الفرنسي ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ، ثالث شخص في تاريخ المونديال يتوج باللقب كلاعب ومدرب ، ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930، لم يحقق سوى شخصان هذا الإنجاز، هما البرازيلي ماريو زاجالو، الذي توج بالبطولة كلاعب مع منتخب البرازيل عامي 1958 بالسويد و1962 بتشيلي قبل أن يناله كمدير فني عام 1970 بالمكسيك، والألماني فرانز بيكنباور الذي فاز بالبطولة مع المنتخب الألماني كلاعب عام 1974 بألمانيا ثم حصل عليها كمدير فني عام 1990بإيطاليا.