المولد وباجندوح يلتحقان بمعسكر الاتحاد

جدة- عبدالعزيز عركوك

أكدت مصادر، أن إدارة الاتحاد تبحث خلال الفترة المقبلة عن دعم الفريق بأربعة لاعبين؛ لينضموا إلى معسكر النمسا، استعدادا للموسم المقبل، ومن تلك الصفقات البحث عن لاعب من مواليد المملكة لينضم إلى جابر عيسى، بعد الاستغناء عن خدمات اللاعب أحمد بلخير الذي تم التعاقد معه في الموسم الماضي،

كما سيتم التعاقد مع ظهير أيسر وهناك مفاضلة بين لاعب محلي أو جلب محترف أجنبي، ومن الأسماء المرشحة الثنائي البرازيلي ‏تياقو كارلينو، ورينيه رودريغيز، ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن المهاجم التونسي أحمد العكايشي الذي لم يلتحق بالمعسكر حتى هذه اللحظة وإعارته إلى أحد الأندية الإماراتية، في حال إتمام الصفقة مع مهاجم أجنبي، ومن تلك الأسماء المرشحة لخلافته المهاجم السنغالي موسى كوناتي.

وفي الساق، وصل اللاعب الدولي فهد المولد إلى معسكر الفريق، أمس بعد انتهاء فترة إجازته التي حصل عليها من قبل إدارة منتخبنا الوطني، ومن المنتظر أن ينخرط اللاعب في تدريبات الفريق اليوم كما ينتظر أن يصل اليوم اللاعب جمال باجندوح، بعد احتفاله بزفافه يوم السبت الماضي وحصل على إجازة استثنائية لمدة يومين من قبل إدارة الفريق.