انطلاق قمة هلسنكي.. والرئيس الأمريكي: لدينا فرصة لتحسين العلاقات

انطلقت في العاصمة الفنلندية هلسنكي القمة التاريخية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث العلاقات الثنائية المتوترة، وكذلك جملة من القضايا الدولية.

وقال ترامب: “لدينا مسائل كثيرة علينا أن نناقشها ومسائل أخرى علينا التفكير فيها”

وأشار إلى أن العالم كله يتطلع لنتائج هذه القمة، موضحا أن روسيا والولايات المتحدة “أكبر قوتين نوويتين وليس من الجيد أن تكون بيننا خلافات”.

وتابع خلال كلمته الافتتاحية: “سنبحث التجارة والمسائل العسكرية المتعلقة بالصواريخ وبالنووي وكذلك سنتحدث قليلا عن الصين الصديق المشترك”.

وقال ترامب: “لدى بلدينا إمكانية كبيرة لتحسين العلاقات الثنائية”.

كذلك هنأ الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بالنجاح في تنظيم كأس العالم، الذي وصفه المراقبون والمتابعون بأنه كان الأفضل في تاريخ كرة القدم.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب” إن الوقت قد حان للتحدث عن العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأضاف أن عليهما أيضا مناقشة قضايا دولية معقدة متعددة الأطراف.

وقال وهو يجلس بجانب ترامب ”هناك ما يكفي منها بما يدفعنا لبدء الاهتمام بها“.