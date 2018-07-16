تنبيه متقدم لسكان «الشرقية»

جدة ـ البلاد

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما، حيث توقعت ان ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية بشكل كبير، فيما ستشهد مناطق أخرى من المملكة أمطارا ورياحا تثير الأتربة والغبار.

وقالت الهيئة عبر موقع الرسمي بـ”تويتر”، ان الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية في كل من الدمام والخبر والجبيل في المنطقة الشرقية

وفي غضون ذلك، ستشهد منطقة نجران في الجنوب نشاطا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وتشهد مناطق أخرى نشاطا في الرياح السطحية يثير الأتربة ومنها المدينة المنورة، أما عسير وجازان فستسجلان هطول أمطار رعدية متوسطة.