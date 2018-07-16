فرنسا تحصل على 38 مليون دولار مكافأة الفوز بكأس العالم

حصل المنتخب الفرنسي الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، على 38 مليون دولار أمريكي ، بعد تغلبه على نظيره الكرواتي 4-2 اليوم في المباراة النهائية للمونديال.

وتوج رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو ، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتبلغ الجائزة المالية لمنتخب كرواتيا، وصيف كأس العالم 28 مليون دولار ، وارتفعت الجائزة المالية للبطل والوصيف بمقدار ثلاثة ملايين دولار مقارنة بمونديال البرازيل 2014 ونال منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثالث 24 مليون دولار ، فيما حصل منتخب إنجلترا صاحب المركز الرابع في المونديال الروسي على 22 مليون دولار .

وحصل المشاركون في دور الثمانية على 16 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار للمنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ 16 ، أما المنتخبات التي خرجت من الدور الأول فحصلت على ثمانية ملايين دولار .

وبلغت قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة 400 مليون دولار مقارنة بـ358 مليون دولار في مونديال البرازيل .

يذكر أن تاريخ إقامة فعاليات البطولة بروسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018 ، وكانت تميمة البطولة زابيفاكا حيوان الذئب ذو الصوف البني والأبيض يرتدي قميصا مع عبارة “روسيا 2018” .

واستخدمت في البطولة كرة تيلستار 18 ، ونظمت المدن الـ11 بروسيا والاستادات الـ12 التي استضافت فعاليات البطولة استاد “لوجنيكي” واستاد “أوتكريتي” في العاصمة موسكو ،واستاد “كريستوفسكي” في سان بطرسبرج ،واستاد “فيشت” الأولمبي في سوتشي ،واستاد “فولجوجراد آرينا” في فولجوجراد ،واستاد “روستوف آرينا” في روستوف أون دون ، واستاد “نيجني نوفجورود” في نوفجورود ،واستاد “كازان آرينا” في كازان ،واستاد “إيكاترينبرج آرينا” في إيكاترينبرج ،واستاد “كوزموس آرينا” في سامارا ،واستاد “كاليننجراد” في كاليننجراد ،واستاد “موردوفيا” في سارانسك.

أما المنتخبات المشاركة في البطولة 14 منتخبًا من أوروبا روسيا (البلد المضيف) ، إسبانيا ، ألمانيا ، إنجلترا ، فرنسا ، سويسرا ، البرتغال ، كرواتيا ، بلجيكا ، أيسلندا ، الدنمارك ، السويد ، بولندا ، صربيا ، وخمسة منتخبات من آسيا السعودية ،وأستراليا ،وكوريا الجنوبية ،واليابان ،وإيران ، وخمسة منتخبات من أمريكا الجنوبية البرازيل ، الأرجنتين ، أوروجواي ، كولومبيا ، بيرو ، كذلك خمسة منتخبات من إفريقيا مصر ،والمغرب ، وتونس ،ونيجيريا ،والسنغال ، وثلاثة منتخبات من كونكاكاف المكسيك ، كوستاريكا ، بنما .

وبلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 736 لاعبا ” 23 لاعبا بكل منتخب ” ، أما المنتخبات الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى على الترتيب فرنسا ، كرواتيا ، بلجيكا ، إنجلترا.

وبلغ عدد المباريات التي شهدتها البطولة 64 مباراة ، والأهداف في البطولة 169 هدفا ، نسبة التهديف نحو 64ر2 هدف في المباراة الواحدة ، أما عدد البطاقات الحمراء أربع منها بطاقتان مباشرتان ومثلهما بالإنذار الثاني ، حيث بلغ معدل الطرد في مباريات البطولة حالة طرد واحدة في كل 16 مباراة ، وعدد البطاقات الصفراء 219 بطاقة ، ونسبة الإنذارات : 42ر3 إنذار للمباراة الواحدة.

في حين بلغت عدد المباريات التي انتهت بالفوز 55 مباراة منها مباراة واحدة في الوقت الإضافي وأربع مباريات بركلات الترجيح ، وعدد المباريات التي انتهت بالتعادل 9 مباريات ، وأكثر الفرق تحقيقا للفوز بلجيكا وفرنسا ستة انتصارات لكل منهما ، وأكثر الفرق تعرضا للهزيمة مصر وإنجلترا وبنما ثلاث هزائم لكل منهم ، والفريق صاحب أكبر رصيد من التعادلات الدنمارك وإسبانيا ثلاثة تعادلات لكل منهما ، أما أكبر نتيجة في البطولة إنجلترا × بنما 6 – 1 ، وأكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة سبعة أهداف بين إنجلترا × بنما 6 – 1 ، وبلجيكا × تونس 5 – 2 و فرنسا × الأرجنتين 4 – 3 .

وأصبحت بلجيكا أكثر الفرق تسجيلا للأهداف 16 هدفا ، وأقل الفرق تسجيلا للأهداف أستراليا وبنما ومصر وكوستاريكا وألمانيا ، وأيسلندا وإيران والمغرب وبيرو وبولندا والسعودية وصربيا هدفان لكل منهم ، وأكثر الفرق استقبالا للأهداف المنتخب البنمي 11 هدفا ، وأقل الفرق استقبالا للأهداف الدنمارك وإيران وبيرو هدفان في شباك كل منهم ، وصاحب أول أهداف البطولة الروسي يوري جازينسكي في شباك السعودية ، وصاحب آخر أهداف البطولة الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في شباك فرنسا ، وأفضل لاعب في البطولة الكرواتي لوكا مودريتش ، وأفضل حارس في البطولة البلجيكي تيبو كورتوا ، وأفضل لاعب شاب في البطولة الفرنسي كيليان مبابي ، وجائزة اللعب النظيف المنتخب الإسباني .

وبلغ عدد الجماهير في كأس العالم في روسيا نحو ثلاثة ملايين و33 ألف مشجع ، ونسبة الحضور الجماهيري أكثر من 47 ألف مشجع للمباراة الواحدة .