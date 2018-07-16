قرقاش : الاستراتيجية الإعلامية الزائفة لـ”تنظيم الحمدين” عقَّدت مأزقه المرتبك

أكد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش ، أن اعتماد “تنظيم الحمدين” على استراتيجية إعلامية زائفة عقَّد أزمته، ودخل في مرحلة “ارتباك واضحة”.

وقال قرقاش، عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الإثنين: “ما يجب أن ننتبه له من ملف الحسابات الوهمية المتضخمة هو وهم الاعتماد على استراتيجية إعلامية زائفة لإنهاء الأزمة، التضخيم الكاذب والحركة المستمرة دون تقدم عقَّدت مأزقه المرتبك ولَم تعالجه”.

وأشار قرقاش، في تغريدة أخرى، إلى أن “مسألة حفظ ماء الوجه يجب تجاوزها لأن المستشارين لم يحسنوا إدارة هذا الجانب، وفضيحة الحسابات الوهمية درس للاعتبار، المهم أن تكون المقاربة القادمة أكثر عملية وتسعى إلى تفكيك أزمة المرتبك وحلّها بعيدا عن المرتزقة وأوهام متضخمة بدت حقيقتها”.

وتابع قرقاش: “لعلها لحظة الاعتماد على مواطني قطر وحكمتهم ورغبتهم بتجاوز سياسات لم يُستشاروا فيها، بعيدًا عن سياسة شراء الدعم والاعتماد المفرط على التضخيم الإعلامي وتوظيف الشركات القانونية والعلاقات العامة. لعلها لحظة الثقة بدل مسلسل الارتباك”.