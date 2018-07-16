قمة صينية أوروبية في بكين اليوم

بدأت اليوم الاثنين، في بكين أعمال القمة الـ 20 بين الاتحاد الأوروبي والصين، حيث ناقش القادة توسيع العلاقات الاستراتيجية بين دول الاتحاد والصين حول التجارة والتحديات العالمية والقضايا الخارجية والأمنية.
ورأس الجانب الصيني رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، بينما مثل الاتحاد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وتم خلال القمة تقييم تطور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين في مجالات رئيسية مثل التجارة والاستثمار والأمن وحقوق الإنسان والتعاون القطاعي والتواصل.
وركزت المناقشات على مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص لضمان بيئة عمل مفتوحة وشفافة.