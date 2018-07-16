متمردون يقتلون 3 جنود في الفلبين

قتل ثلاثة جنود في تبادل لإطلاق النار مع متمردين مشتبه بهم شمال الفلبين ، حيث اندلع القتال أمس، في الوقت الذي كان يقوم فيه الجنود بعمليات قتالية ضد مسلحين في بلدة بيساو في إقليم ماونتين الواقع على بعد 278 كيلومترًا شمال العاصمة الفلبينية مانيلا.

وذكر المتحدث العسكري الإقليمي الليفتنانت كولونيل ايساجاني ناتو، أن القتال الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات أسفر أيضًا عن اصابة جنديين أخرين. وفي وقت سابق، اشتبكت القوات المسلحة مع مسلحين في نفس المنطقة يوم السبت وسط جهود لإخلاء البلدة من المتمردين.

وأضاف ناتو “ستستمر قواتنا في ملاحقة (العصابات) بلا هوادة لمنعهم من القيام بمزيد من الأعمال العدائية ضد الأهداف غير المحصنة ومجتمعاتنا”.

ويقاتل المتمردون الحكومة الفلبينية منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، مما يجعل هذه الحركة واحدة من أطول حركات التمرد اليسارية في آسيا. وفي الشهر الماضي، أرجأت الحكومة استئناف محادثات السلام المقررة مع قادة التمرد في هولندا بناءً على طلب الجيش. ووفقًا لمسؤولين في وزارة الدفاع، أراد الجيش تقييم الآثار المترتبة على وقف إطلاق النار المرتبط بالمفاوضات.