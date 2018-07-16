مقتل 23 مسلحًا في اشتباكات غرب أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم، مقتل ما لايقل عن 23 مسلحًا خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية في مقاطعة فرح الغربية.

ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية عن الفيلق 207 التابع للجيش الأفغاني في الغرب، أن الحادث وقع بالقرب من منطقة شب كوه حيث لقى المسلحون مصرعهم وأصيب 17 آخرون خلال الاشتباكات مع قوات الأمن.

وأضاف البيان أن جنديين أفغانيين قتلا أيضًا وأصيب اثنان آخران خلال الاشتباكات لترتفع حصيلة القتلي بين صفوف الجنود إلى 13 جنديًا أمس، حيث لقى 11 جنديًا على الأقل و 9 مسلحين مصرعهم خلال اشتباك مماثل في مقاطعة بالا بولوك بإقليم فرح.