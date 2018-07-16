نائب أمير مكة يطلع على نتائج ملتقى الشركات

جدة – عبد الهادي المالكي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، معالي مدير جامعة أم القرى رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ، وعدداً من وكلاء الجامعة وأعضاء الشركة .

واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى شرحِ عن الملتقى السعودي للشركات الناشئة الذي نظمته الجامعة ممثلة في شركة وادي مكة وما شهده من فعاليات سلطت الضوء على تدريب وتهيئة أصحاب الشركات الناشئة لعرض شركاتهم على المستثمرين وصناديق المال الجريء ،إضافةً إلى ورش العمل التي عُقدت في مجالات التقنية وريادة الأعمال وما صاحب الملتقى من حلقات نقاش في عدة جوانب متعلقة بالاستثمار .

وشهد الملتقى في موسمه الأول مشاركات واسعة لرواد الاعمال والمهتمين بمجال الإبداع وريادة الاعمال ما أثمر عنه توقيع اتفاقيات لـ 24 شركة ناشئة مع مستثمرين ورجال أعمال منها 15 اتفاقية للشركات الناشئة التي ترعاها شركة وادي مكة للتقنية .

من جانبه ثمّن الدكتور بافيل الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما لله- ، للعملية التعليمية وبيئتها البحثية والإدارية، مؤكداً حرص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ودعم نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر لكافة البرامج والفعاليات التي تقيمها الجامعة .