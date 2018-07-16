هيئة الاتصالات : من حق المستخدم عدم دفع الأجور التي يعترض عليها قبل البت في اعتراضه

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات التي جاء في مقدمتها عدم دفع الأجور التي تم الاعتراض عليها إلى أن يتم البت في الاعتراض.

وأشارت إلى أهمية تقديم الاعتراض خلال 60 يوماً من صدور الفاتورة، بناءً على وثيقة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة العلاقة بين المستخدم ومقدم الخدمة، والتي تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق الشفافية، والوضوح في الإجراءات، وتحقيق التوزان بين حقوق والتزامات طرفي العلاقة، وتحسين تجربة المستخدمين ورفع مستوى رضاهم، بالإضافة إلى تحسين إجراءات معالجة الشكاوى.

يُذكر أن مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد اعتمد في سبتمبر 2017م وثيقة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة، والتي حلّت محلّ وثائق شروط تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والهاتفية الثابتة، والإنترنت والمعطيات، ووثيقة حماية طالب الخدمة/ المستخدم.

ويمكن الاطلاع على حقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة من خلال زيارة موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الإنترنت www.citc.gov.sa