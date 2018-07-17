أكثر من 28 ألف خريج وخريجة من التدريب التقني

بلغ عدد خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد السجون التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكليات العالمية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية، 28033 خريجاً وخريجة للعام التدريبي 1439/1438 مع نهاية الفصل التدريبي الثاني، في كافة مناطق المملكة.

وأكد نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني أنه تخرج 11275 من متدربي الدبلوم الصباحي والمسائي في كليات البنين، و1845 من البنات، إضافةً إلى 1186 في مرحلة البكالوريوس (بنين) الصباحي والمسائي، فيما وصل عدد الخريجين من المعاهد الصناعية الثانوية 2738، إضافة إلى 4039 من معاهد السجون، و3018 من معاهد الشراكات الإستراتيجية، و3932 من الكليات العالمية.

وأوضح الزهراني أن المؤسسة تقدم مختلفَ البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ من خلال 41 كلية تقنية للبنين و23 كلية تقنية للبنات و46 فرعاً من فروع الكليات، إضافةً إلى و64 معهداً صناعياً ثانوياً، حيث تسعى للتوسع في كلياتها ومعاهدها ضمن برامج ومبادرات الهوية الجديدة لاستفادة أكبر عدد ممكن من الخريجين الراغبين في الالتحاق بمجال التدريب التقني والمهني.

وأشار الزهراني إلى حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية؛ حيث يبلغ عدد الكليات العالمية التي ترتبط بشراكة إستراتيجية مع المؤسسة 31 كلية، إضافة إلى 25 معهداً، منوهاً بالشراكة مع القطاع الخاص في تصميم تلك المناهج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية؛ لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين، بما يتوافق برامج ومبادرات الهوية الجديدة للمؤسسة ورؤية المملكة 2030.