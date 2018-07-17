دولية

الجيش اليمني يتقدم باتجاه جنوب شرق محافظة تعـز

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / ذو القعدة / 1439 هـ      17 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أحرزت قوات الجيش اليمني اليوم تقدماً جديداً باتجاه مديرية خدير جنوب شرق محافظة تعـز اليمنية بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثى الانقلابية الدعومة من إيران .

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية : “إن مواجهات عنيفة خاضتها قوات اللواء 35 مدرع, مع ميليشيا الحوثي الانقلابية أسفرت عن تحرير منطقة الكمب بالقرب من مثلث الراهدة ولاتزال المواجهات مستمرة بالتزامن مع تراجع مليشيا الحوثي الانقلابية إثر مقتل وإصابة العديد منهم في المواجهات”.

وأضاف المصدر “إن قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها باتجاه الخط الرئيسي الواصل بين محافظتي تعز وعدن الواقع في دمنة خدير”، لافتاً النظر إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية فرت باتجاه دمنة خدير .

وأكد أن قوات الجيش اليمني غنمت أسلحة وذخائر بعد فرار مليشيا الحوثي الانقلابية من المواقع التي كانت تتمركز فيها.

ibrahim

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