الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

وزاد الذهب 0.25% في المعاملات الفورية إلى 1243.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش

بينما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أغسطس 0.3% إلى 1243.20 دولار للأوقية.