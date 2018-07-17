السعيد .. (ظهر وبان) وغويدي يرفض الراحة

جدة – البلاد

ما إن وصل النجم الدولي المصري المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عبدالله السعيد إلى مقر المعسكر الخارجي (الراقي) في النمسا، إلا وعقد اجتماعاً مقتضباً مع الأرجنتيني بابلو غويدي، عقبها بدأ مشوار التحليق مع كتيبة (الأسود) استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي القادم،

وسبق أن وجه عشاق (الأخضر والأبيض) عدة تساؤلات حول غياب النجم المصري عبدالله السعيد، وعدم تواجده خلال المرحلة الأولى في مدينة جدة، إلا أن ظهور السعيد (أسعدهم)، من خلال ردة فعلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ميدانياً، رفض المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي منح لاعبي (الأسود) راحة عقب وصول البعثة النمسا، صباح أمس الاثنين، حيث انطلقت التمارين مساءً وسط مشاركة جميع اللاعبين، وقبيل بدء المران عقد المدرب اجتماعاً خاصاً باللاعبين، طالبهم فيه ببذل المزيد من العمل والجهد خلال المرحلة القادمة، والانتظام في المواعيد، كما استعان (ابن التانجو) بستة من لاعبي شباب النادي وهم: عبدالمحسن الصبحي، ريان الموسى، ربيع هوساوي، هاني الصبياني عمر الزيني، يحيى القرني.

يشار إلى أن مدة معسكر الاهلي في النمسا 21 يوماً، وسيلاقي (الأسود) المحرق البحريني في البطولة العربية للأندية في الخامس من شهر أغسطس القادم ضمن أولى مبارياته بالموسم الجديد.