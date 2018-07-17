العبادي يعقد اجتماعاً لقادة وممثلي الكتل السياسية العراقية

عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، الليلة الماضية ، اجتماعا لقادة وممثلي الكتل السياسية العراقية لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد.

وأفاد بيان حكومي عراقي أنه تم خلال الاجتماع ,التأكيد على حق التظاهر السلمي, والتعبير عن الرأي وتفهم مطالب المواطنين المشروعة والعمل على تلبيتها ، كما تم إدانة التجاوزات التي حصلت على الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة, والاعتداءات على القوات الأمنية.

وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على دعم القوات الأمنية في سعيها لحفظ الأمن والنظام في البلد ,وضرورة أخذ الموافقات الأصولية على أي تظاهرة .

وشدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات الحكومية بالاصلاحات السريعة لتأمين حلول عاجلة للمشاكل الخدمية والإدارية.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية التظاهرات التي شهدتها عدة مدن ومحافظات عراقية جنوبية, خلال الأيام القليلة الماضية مطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.