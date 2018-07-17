الفيصل : المشاعر المقدسة على قمة هرم اهتمامات المملكة

جدة – واس

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أن العاصمة والمشاعر المقدسة مقبلة على نقلة نوعية في ظل ما تحظى به من اهتمام بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-،

مستدلاً سموه بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع-حفظه الله-

مشددا على أهمية تضافر وتكامل جهود كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مؤكداً سموه أهمية استكمال المشاريع الجاري تنفيذها والتي سيكون لها أثرها في تطوير الخدمات بشكل عام.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة امس عدداً من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، يتقدمهم الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي.